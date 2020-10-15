وفد قبائل مصراتة بالمنطقة الشرقية يؤكدون دعمهم لجهود عقيلة صالح

أخبار ليبيا – سياسة

أكد وفد من أعيان وحكماء قبائل مدينة مصراتة في المنطقة الشرقية، دعمهم لجهود رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال عقيلة صالح لوفد قبائل مصراتة أمس الأربعاء بمكتبه في مدينة القبة، لبحث الأوضاع في ليبيا، وفق ما نشر مجلس النواب على موقعه الرسمي.

وتناول اللقاء مبادرة عقيلة صالح لإنهاء الأزمة الليبية، والجهود التي يبذلها من أجل الوصول إلى تسوية سياسية تحقق الأمن والاستقرار في البلاد وتنهي حالة الانقسام بما يحقق إرادة الشعب الليبي في العدالة والمساواة والعيش الكريم.

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