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«الشاطر»: الإبقاء على «المجلس الرئاسي» الحالي 6 أشهر أمر «منطقي»

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عبد الرحمن الشاطر، عضو المجلس الاستشاري، أن الإبقاء على المجلس الرئاسي الحالي لـ«حكومة الوفاق»، لمدة 6 أشهر أخرى أمر وصفه بـ«المنطقي»، على حد قوله.

وقال الشاطر، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “البعثة الأممية ليبيا، سيئة النية والنوايا. تعمل على مرحلة انتقالية جديدة تحتاج لسنتين أو أكثر لتحسين الخدمات وإجراء انتخابات”.

وأضاف “الأسرع والمنطقي الإبقاء على الرئاسي الحالي 6 أشهر لإجراء الانتخابات بدلا من رئاسي جديد يدخلنا في صراعات جديدة، فالشعب يقرر مصيره”.

وتابع في تغريدة أخرى “احتاج لمن يفسر لي اللقاءات خارج ليبيا التي يقوم بها سياسيون ليبيون لبحث مستجدات الوضع فيها. هي المستجدات تحدث في ليبيا وشأن ليبي محض أم أنها تصنع خارجها ويشاركون في وضع مواصفاتها ثم تصدر لها؟”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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