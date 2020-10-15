بعد «البيدجا».. هل يصدر «باشاغا» أمرًا بالقبض على «صلاح بادي»؟

اندلعت مواجهات مسلحة بين المليشيات في منطقة غوط الشعال بالعاصمة طرابلس أمس الأربعاء، على خلفية القبض على القائد الميداني في مليشيات الزاوية، والمسؤول بجهاز خفر السواحل التابع للوفاق عبد الرحمن ميلاد الشهير بـ”البيدجا” المطلوب دوليا.

بيان الوفاق

ومن جانبها أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في بيان لها مساء الأربعاء، أن القبض على “البيدجا” جاء بناء على التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام وعلى أمر الضبط والإحضار بحقه.

وكانت داخلية الوفاق قد أشارت في بيانها، إلى صدور نشرة خاصة من منظمة الشرطة الدولية بحق “البيدجا” بناء على طلب لجنة العقوبات بمجلس الأمن، وذلك لقيامة رفقة آخرين بالضلوع في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتهريب الوقود.

وادعى البيان أن داخلية الوفاق كانت تجمع المعلومات للوصول إلى مكان البييدجا الذي يرأس جهاز خفر السواحل التابع لنفس الحكومة ومعروف مقره، زاعمة: “بعد البحث والتحري وجمع المعلومات، تمكنت مديرية أمن طرابلس من ضبط المعني، وإبلاغ مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، ولازال البحث جاري لضبط وإحضار باقي المتهمين”.

وواصل البيان مزاعمه: “تؤكد وزارة الداخلية أنها ستعمل بكل حزم وجد لتطبيق القانون على الجميع، وبأن يد العدالة ستطال جميع المطلوبين”.

وفي السياق نفسه، نفى عضو مكتب الإعلام بوزارة داخلية الوفاق طارق عون، علاقة مليشيا “الردع” بالقبض على “البيدجا”، وقال في تصريح نقلته صحيفة “صدى” الاقتصادية، إن “من قام بالقبض على البيدجا هي (مليشيا) قوة عاصفة العاصمة التابعة لمديرية أمن طرابلس، وتم تسليمه لـ(ما تسمى) إدارة العمليات الخاصة التابعة لداخلية الوفاق” على حد قوله.

باشاغا والبيدجا

يشار إلى أن البيدجا أحد قادة مليشيا الزاوية التي خرجت ضد باشاغا في أغسطس الماضي وحمت تظاهرات مطالبة بإقالته، قبل أن يتطور الخلاف بين باشاغا والسراج الذي قرر إيقافه عن العمل وتراجع بعدها بأيام ليعيده إلى موقعه مرة أخرى.

وأثار “البيدجا” الرأي العام الإيطالي بعد ظهوره إعلاميا على قناة “La7“ الإيطالية، برتبة (نقيب بحار)، ضمن لقاء أجرته معه الصحفية الاستقصائية “فرانشيسكا مانوشا” في أكتوبر 2019، من مقر خفر السواحل في مدينة الزاوية.

وظهر البيدجا ميدانيا في أبريل الماضي، ضمن مليشيات الوفاق لدى اقتحامها عددا مدن غربية بدعم تركي ومساعدة المرتزقة السوريين، كما هاجم في أغسطس الماضي المتظاهرين المعترضين على استنزاف المرتزقة للعملة الصعبة.

البيدجا والمرتزقة السوريين

وأفاد عدد من قيادات “مجموعات مسلحة” من مدينة الزاوية أن اعتقال البيدجا دونًا عن كل المطلوبين، جاء بسبب تأكيده وجود المرتزقة السوريين وارتباطهم بفتحي باشاغا.

هل يكون صلاح بادي هو التالي بعد البيدجا؟

وأفاد متابعون للمشهد الليبي أن «باشاغا» يحاول تقديم نفسه كمحارب ضد المجرمين الدوليين، وأنه قادر على المشاركة في اتفاق نوفمبر المقبل في جربة التونسية، بدعم واضح من البعثة الأممية وستيفاني وليامز، وأيضًا سفير واشنطن بطرابلس، وأردف المتابعين للمشهد أن وزير داخلية الوفاق أمامه تحد كبير وهو بعد القبض على البيدجا هل يستطيع القبض على صلاح بادي؟

وفي الأثناء رحب عدد من المتابعين والمهتمين بالشأن العام بالقبض على ” البيدجا ” مطالبين باشاغا بالمساواة والقبض على صلاح بادي الصادرة بحقة عقوبات دولية من مجلس الأمن أسوة بالآخر .

وتحدثت قيادات ” مجموعات مسلحة ” من مدينة ⁧‫الزاوية‬⁩ عن اعتقال ” البيدجا ” دونًا عن كل المطلوبين بسبب تأكيده وجود المرتزقة السوريين في غرب ليبيا وارتباطهم بفتحي باشاغا . ⁧

وفي سبتمبر 2019 دافع باشاغا عن بادي وزعم بأنه ليس مطلوبًا دولياً بل ذهب إلى أبعد من ذلك بالقول بأن العقوبات على بادي نفسها المفروضة على عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وفي لقاء لاحق قال أنه لايرى أي سلوك إجرامي للكتيبة التي يقودها بادي .

الا ان باشاغا قد تجاهل بأن العقوبات التي كانت مفروضة على صالح أوروبية وليست دولية وقد تم رفعها الشهر الماضي وسببها ” عرقلة اتفاق الصخيرات ” بينما المفروضة على بادي سببها أيضًا عرقلة العملية السياسية وقتل المدنيين .

وكان تقرير سابق للجنة العقوبات بمجلس الأمن وآخر للخارجية الأمريكية ، قد حددا عملية ” فجر ليبيا ” كسبب لتدمير العملية السياسية وهي العملية التي قادها بادي سنة 2014 مع باشاغا وفقًا لتصريح اسامة جويلي ” آمر المنطقة العسكرية الغربية ” بالرئاسي .

فرنسا ترحب بالقرار

من جانبها رحبت السفارة الفرنسية في ليبيا بإعلان داخلية الوفاق القبض على «البيدجا» قائلة إن “سفارة فرنسا في ليبيا تهنئ وزارة الداخلية الليبية بإلقائها القبض على المدعو عبد الرحمن ميلاد تنفيذا لقرارات القضاء الليبي ولجنة العقوبات في مجلس الأمن للأمم المتحدة”، مردفا بأن “محاربة جرائم الاتجار بالبشر ضرورية في ليبيا وفي العالم”.

وعلق مسؤول دبلوماسي فرنسي في تصريح صحفي، على الإعلان قائلًا: “البيدجا مدرج على قائمة العقوبات في فرنسا منذ عامين وبعثتنا الدائمة في نيويورك كانت قد ساهمت في إدراجه على عقوبات مجلس الأمن”.

الصحافة الإيطالية تحتفي بالقبض على البيديجا

وسلّطت الصحافة الإيطالية الضوء على القبض “البيدجا”، حيث عنونت صحيفة “الفاتو كوتيديانو” الإيطالية تقريرا تحت عنوان “القبض على المهرب البيدجا: في عام 2017 شارك في اجتماع للمنظمة الدولية للهجرة في إيطاليا مع مسؤولين من روما”.

وقالت الصحيفة الإيطالية خلال تقرييرها “إن البيدجا أحد زعماء مافيا التهريب الذين شاركوا في عام 2017 في اجتماع المنظمة الدولية للهجرة في إيطاليا، وقدم نفسه كممثل لخفر السواحل الليبي”، مشيرة إلى أن “الاجتماع نفسه شارك فيه مسؤولون إيطاليون أيضًا”.

وأوضحت “الفاتو كوتيديانو” أن “الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية في لاهاي وجهت للبيدجا اتهامات بالتورط في جرائم ضد الإنسانية، لكونه أحد المنظمين الرئيسيين لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في ليبيا”، ووصفته بأنه “أحد أكثر المتاجرين بالبشر وحشية في ليبيا، وسيد الحياة والموت في معسكرات احتجازهم”، لافتة إلى أنه يشتبه في أنه أغرق عشرات الأشخاص وأنه يرأس مافيا تشعبت في كل القطاعات السياسية والاقتصادية في منطقة الزاوية.

وذكرت الصحيفة أن البيدجا شارك في مايو 2017 في اجتماع حول الهجرة في كارا دي مينيو (كاتانيا)، بين السلطات الإيطالية والليبية، كما ظهر من تحقيق أجرته صحيفة أفينير بشأن وجوده، تحت اسم مستعار، بعد عام واحد فقط، وفي 7 يونيو 2018، فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات دولية عليه.

وتابعت: “المنظمة الدولية للهجرة (IOM) هي التي طلبت لقاءً بين ممثل السلطات الإيطالية ووفد ليبي، إذ كان الاجتماع جزءًا من مشروع ممول من قبل المجموعة الأوروبية، والذي تضمن سلسلة من الزيارات الميدانية إلى إيطاليا من قبل وفد تم تشكيل أعضائه من قبل الليبيين أنفسهم”.

واختتمت الصحيفة الإيطالية قائلة: “اتضح لاحقًا أن ميلاد حصل على التأشيرة من خلال تقديم معلومات شخصية مزيفة، وربما قدم وثائق مزورة للحصول على التأشيرة”.