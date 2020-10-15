رئيس جهاز الشرطة الزراعية في جولة تفقدية بتاجوراء والقره بوللي

قام رئيس جهاز الشرطة الزراعية عميد عبدالباسط سلامة، أمس الأربعاء بجولة تفقدية، إلى فرع الشرطة الزراعية ومركز الشرطة الزراعية بتاجوراء للوقوف على احتياجاتهما لسير العمل.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، أن الجولة شملت زيارة للمركز الفرعي للبحوث الزراعية والحيوانية بالمنطقة الغربية، التقى خلالها رئيس الجهاز بمدير المركز فوزي بشينة ونوقش خلال اللقاء التعديات على المقرات الإدارية التابعة للمركز.

كما قام رئيس الجهاز، بجولة لمنطقة القره بوللي التقى خلالها برئيس مركز الشرطة الزراعية القره بوللي، والقيام بجولة داخل المقر الحالي للمركز وإمكانية توفير مقر مناسب للمركز.

هذا واجتمع رئيس الجهاز مع عميد بلدية القره بوللي حسين الغنيمي وذلك لمناقشة إمكانية توفير مقر لمركز الشرطة الزراعية القره بوللي.