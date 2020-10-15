NPCC تتحصل على تكليف إنشاء خزان نفطي للواحة

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

15 October, 2020

تحصلت الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية NPCC على تكليف من المؤسسة الوطنية للنفط بتنفيذ مشروع إعادة تشييد وزيادة أحد أكبر خزانات النفط الخام الليبية بسعة نصف مليون برميل تابع لشركة الواحة للنفط بمنطقة السدرة والذي تعرض للتدمير.

ويعتبر هذا العقد باكورة أعمال للشركة الحديثة الإنشاء والمملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط، كما فازت NPCC أيضا بعطاء مع شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز لإنشاء خط أنابيب المكثفات 28 km بحقل الحطيبة ووقعت الشركة العقد و تنتظر اعتماد ديوان المحاسبة للبدء في التنفيذ.

جدير بالذكر أن الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية قد بدأت عملها في بنغازي أواخر ديسمبر 2018 وانطلقت أثر افتتاح مقرها في توقيع شراكات مع شركات محلية واجنبية في مجال الانشاءات النفطية وقدمت عروضا للحصول على مشروعات وتتطلع إلى تأسيس قاعدة وطنية في مجال الانشاءات النفطية.