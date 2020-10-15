«العليا لمكافحة كورونا ببنغازي»: استمرار إغلاق المطارات وعدم فتحها قبل التنسيق مع «اللجنة الطبية» 

أصدر الفريق عبدالرازق الناظوري رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، تعليماته لرئيس مصلحة الطيران المدني ومدير عام مطار بنينا الدولي باستمرار إغلاق المطارات وعدم فتحها قبل التنسيق مع اللجنة الاستشارية الطبية.

جاء ذلك في بيان، اطلعت عليه «الساعة 24»، أكد على أنه بالإشارة إلى إعلان فتح مطار بنينا الدولي أمام حركة الطيران أنه لم يتم التنسيق مع اللجنة الإستشارية الطبية لمجابهة وباء كورونا”، لافتًا إلى أن “تعليمات السيد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا والتي تقضي باستمرار إقفال المطارات، لذا وجب التنسيق مع اللجنة الإستشارة الطبية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات الوقاية”.