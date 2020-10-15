بن غشير: زيارة وفد المنطقة الشرقية خطوة متقدمة جدًا وكسر للحواجز

ليبيا – وصف عضو مجلس حكماء مصراته إبراهيم بن غشير زيارة وفد المنطقة الشرقية إلى المدينة، بأنها خطوة متقدمة جدًا وكسر للحاجز الذي كان سابقًا بشكل واضح وصريح.

بن غشير قال خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “ليبيا الحدث” الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد: “الليبيون أصبحوا يفكّرون بجدية في حل مشاكلهم وأصبح لديهم قناعة تامة أن ليبيا لا بد أن تحل مشاكلها من الداخل، وأن يلتفتوا لمصالحهم وبأنّ الحلول لن تتم إلا من خلال مدن أو دول أخرى، لأنه لا يعنيها ما يجري داخل ليبيا”.

وأضاف: “الإخوة في الشرق بتنسيق مع جهات عسكرية مختلفة اقتنعوا بإجراء زيارة لمصراته التي لا تعتبر ممثّلة للمنطقة الغربية بالكامل، بل جزءًا منها، المشكلة ليست مع مصراته إنما مشكلة دول خارجية أجنبية تدخّلت في الشأن الليبي، ووضعوا الليبين في اقتتال وحرب فرضت عليهم”.

وأكّد على ضرورة أن يكون هناك تفاهمات على أساس سليم ومصارحة ومكاشفة، وإقصاء كل من سبب في قتل وتشريد الليبيين وأدخل ليبيا في دوامة الحرب، وأنفق أموال الشعب على شراء السلاح وتدمير البنية التحتية.

وشدّد على رغبتهم في المجلس بوجود أشخاص في المشهد لديهم ثقة في أنفسهم ورغبة أكيدة في توحيد الرؤيا بين الليبيين وحل المشاكل؛ بالذات التي تخصّ المواطن الليبي، مشيًرا إلى أنّ مجلس حكماء مصراتة لا يستطيع تنفيذ شيء بل الجهات التي تملك الاختصاص هي التي لديها حقّ التنفيذ.

كما استطرد قائلًا: “طلبنا منهم توسيع الدائرة بحيث يأتوا بوفود مشكّلة من أماكن مختلفة في المنطقة الشرقية، وتكون متخصصة وفيها مختلف التوجهات، وعندهم قدرة على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. المرحلة الأولى شهدت زيارة وفد المنطقة الشرقية وتضمنت مناقشة أمور مستعجلة كتبادل الأسرى وتسليم الجثامين وفتح الطريق؛ لأن العلاقة الاجتماعية بين الشرق و الغرب قوية”.

ونوّه إلى أنّ المجلس يحترم القضاء والسلطة التنفيذية والمؤسسة العسكرية وسيادة القانون، لافتًا إلى أنّ دورهم هو تقريب وجهات النظر في حال وجود الخلاف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية