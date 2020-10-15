على غرار قاعدة إنجليريك الأميركية.. تركيا تسعى لوضع نقطة ارتكاز لها بـعقبة بن نافع

أفادت مصادر صحفية، أن تركيا تسعى بحشد عسكري متزايد في قاعدة عقبة بن نافع (الوطية)، لوضع نقطة ارتكاز تمنحها الأفضلية في شمال أفريقيا.

وأكد مراقبون، إلى أنه مع اختلاف اللاعبين والأهداف إلا أن هناك تطابقًا بين الدور الذي تقوم به قاعدة إنجرليك الأميركية على الأراضي التركية وبين قاعدة عقبة بن نافع والتي تحتلها تركيا الآن على الأراضي الليبية، موضحين أن إنجريلك تمنح الأفضلية للولايات المتحدة في آسيا الوسطى، وتمثل رأس حربة صريحة ضد العراق وسوريا، وكان لها الدور الأبرز في الغزو الأميركي للعراق عام 2003، بينما القاعدة الليبية ستلعب نفس الدور الاستراتيجي ولكن لصالح تركيا، وستكون رأس حربة صريحة ضد الجوار الغربي الليبي، وبالتحديد تونس والجزائر، وربما دول أخرى لتركيا نفوذ وأطماع وأدوات داخلها.

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