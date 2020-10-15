البعثة الأممية تفتح حوارا مع الشباب الليبي

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا الشباب الليبي داخل وخارج البلاد إلى المشاركة في حوار ستطلق قريبا.

وقالت البعثة: «ترقبوا إطلاق دعوة مفتوحة للشباب من ربوع ليبيا، والشباب الليبي خارج البلاد، للمشاركة في أول حوار شبابي موسع مع البعثة»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وأشارت إلى أن الحوار سيجرى «على الهواء مباشرة، وبأحدث تقنيات الاتصال، التي تضمن خصوصية المشاركات والمشاركين»، موضحة أن العدد المستهدف 1000 مشاركة ومشاركة.

يذكر أن بلدة تويوة بالجنوب الليبي، شهدت عقد مؤتمر شبابي هو الأول من نوعه تحت عنوان «ماذا يجب أن يكون في مسار الحوار الليبي؟»، خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وحضر المؤتمر أكثر من 60 شابا وشابة ممثلين عن كل مناطق الوطن، كما تناول «من سيتم اختيارهم لتمثيلهم في جلسات مسار الحوار السياسي الليبي، المزمع عقده خلال الشهر القادم برعاية البعثة الأممية لليبيا».

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