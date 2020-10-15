مستجدّات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا على رأس مباحثات المشري في مالطا

ليبيا – قام رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الأربعاء بزيارة إلى جمهورية مالطا تلبية لدعوة رسمية، وكان برفقته نائبه الأول محمد بقي والاعضاء أحمد الأوجلي ونعيمة الحامي.

الزيارة استُهلت وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس بلقاء وزير الخارجية المالطي “افرست بارتولو” في مقر الوزارة، ثم اللقاء برئيس البرلمان المالطي “انجلو فروجيا” في مقر البرلمان.

واختتمَ الزيارةَ بلقاء عبر الدائرة المغلقة مع رئيس الجمهورية المالطي “جورج فيلا” حيث تمَّ في هذه اللقاءات مناقشةُ مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا، ومسارات الحوارات المفتوحة وسبل إنجاحها، ودور مالطا في حلحلة الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر بين الأطراف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية