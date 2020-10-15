الإمداد الطبي بطرابلس يوزع تطعيمات الروتا على الوحدات الصحية

قام جهاز الإمداد الطبي طرابلس، أمس الأربعاء، بتوزيع تطعيمات الأطفال على وحدات التطعيم بالمرافق الصحية تحوي لقاح كل من “الروتا، الرئوي”، بعد وصولها على فترات متلاحقة واستكمال إجراءاتها التفتيشية والرقابية.

وكان المدير التنفيذي لتطعيمات طرابلس الصادق البهيليل، قد أكد في تصريحات سابقة، أن تطعيمات الروتا قد وصلت مخازن الإمداد الطبي وستكون متوفرة هذا الأسبوع بكميات كبيرة، وأنهم في انتظار سند استلامها وتوزيعها على وحدات التطعيم بالمرافق الصحية، وسيتم من خلالها سد العجز في تطعيمات الاطفال أعمار كل من “الشهرين والأربعة أشهر والستة أشهر” التي حدث بها نقصاً كبيراً خلال الفترة الماضية” .

كما أكدت إدارة التطعيمات أن التطعيمات ستكون متوفرة في كل وحدات التطعيم بالمرافق الصحية، وأن الكميات كبيرة ولا خوف من انتهائها، وأنهم سيواصلون العمل لسد العجز، مؤكدين على ضرورة الالتزام بالضوابط الاحترازية ولبس الكمامات للمترددين على المراكز الصحية.