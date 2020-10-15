وسام العشيبي: إعلان نتائج الشهادة الإعدادية مساء اليوم الخميس 

قال مدير المكتب الإعلامي لقطاع التعليم في المنطقة الشرقية وسام العشيبي، إنه “سيتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية، مساء اليوم الخميس”.

وأضاف «العشيبي»، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن ذلك الإعلان صدر بعد اجتماع عقد الأربعاء، ضم كل من وزير التعليم فوزي بومريز، ورئيس مجلس الوزراء للحكومة الليبية عبدالله الثني، بينوا من خلاله أن نتائج الشهادة الاعدادية ستظهر اليوم في الفترة المسائية”.

وأوضح أن “النسبة ستظهر بعد اعتماد السّيد وزير التعليم للنتيجة، وسيتم إعلانها عبر الإذاعات المسموعة”.