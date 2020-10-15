إيطاليا تدعو لاستئناف إنتاج وتصدير النفط في كافة الاراضي الليبية فورًا ودون شروط

ليبيا – جدّدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها لويجي دي مايو ضرورة استئناف اإنتاج وتصدير النفط من ليبيا فورًا ودون شروط.

دي مايو رأى في مؤتمر صحفي عقده بموسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أمس الأربعاء أنّ ما سلف ذكره يعدّ عنصرًا لا غنى عنه لدعم الاقتصاد الليبي، وتخفيف التوتّرات في ظل استئناف العملية السياسية.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أنه في الأسابيع الأخيرة تم بالفعل إحراز تقدّم في مجال إعادة فتح عملية الإنتاج في بعض المواقع، مشدّدًا على القول: “إننا نتوقع الآن أن يمتدّ الانتاج ليشمل التراب الوطني الليبي بأكمله”.

وذكر دي مايو أنّ من الأساسي ضمان الدعم الدولي لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا “أونسميل” لتنظيم الاجتماع المقبل لمنتدى الحوار السياسي الليبي، وحماية الحوار الداخلي الليبي من أيّ تدخل خارجي سلبي.

واشار وزير الخارجية الى أنّ إيطاليا تؤيد استئناف المفاوضات المباشرة داخل اللجنة العسكرية المشتركة، حتى يتم التوصّل في ليبيا إلى اتفاق حقيقي لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

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