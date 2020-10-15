مدير مطار بنينا يكشف عوائق استئناف الرحلات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال مدير مطار بنينا الدولي عبدالله الشافعي، إن كل ما يشاع عن استئناف الرحلات من وإلى المطار ، لا أساس له من الصحة، مرجعا ذلك إلى أسباب عديدة، والذي يعد فايروس كورونا المستجد في مقدمتها إضافة إلى أسباب مالية وفنية .

الشافعي أكد خلال تسجيل مرئي، أنه وبناء على توصيات لجنة مكافحة كورونا، فقد عقدت الإدارة عدة اجتماعات مع الجهات الأمنية، ومدراء الإدارات بشركات الطيران الناقلة للرحلات وشركات المناولة العاملة بالمطار ،مشددًا على أن الاجتماعات خلصت إلى عدة قرارات وتوصيات كان في مقدمتها توفير شركة متخصصة في التعقيم”, وذلك حرصا منها على سلامة العاملين, والمسافرين وكل من يتواجد بالمنفذ .

وأوضح أن عمليات التعقيم لابد أن تشمل الصالات والطائرات والحقائب، والمركبات الآلية الناقلة للركاب وأمتعتهم, الأمر الذي يتطلب الكثير من الجهد والمال، وهو مالايتناسب مع إمكانيات إدارة المطار ، حسب قوله .

وأضاف مدير إدارة مطار بنينا الدولي، أن المنفذ يعاني من عدة مشاكل، تخفى عن المواطن، وتتمثل في تعطل 8 أجهزة تفتيش، مشيرا ألى أن الإدارة تواصلت مع أكثر من جهة بهدف صيانة الأجهزة ومحاولة

توفير قطع الغيار التي لم تتوفر حتى الآن، الأمر الذي جعلهم عاجزين عن تنفيذ أعمال الصيانة وتعطل الحركة بالمطار .

وأشار الشافعي، أن الإدارة ناقشت خلال الاجتماعات الاحتياجات الأخرى التي يتطلبها استئناف العمل بالمطار ، ومنها توفير الحافلات الناقلة للركاب وسيارات المناولة، وحتى السيارات الناقلة للحقائب والأمتعة مؤكدا أن إدارة مصلحة الطيران التابعة للحكومة الليبية قد تعهدت بتوفير المعدات المذكورة في أسرع وقت .

وأردف الشافعي، أن العاملين بشركات المناولة والنقل داخل المطار ، يعانون من مشاكل كبيرة، وفي مقدمتها الرواتب، حيث أنهم لم يتقاضوا مرتباتهم منذ ما يزيد عن 33 شهرا، مضيفا أن المطار يعاني من أزمة حادة في الوقود وهو ما تعهدت إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز بحلحلته بشكل عاجل .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24