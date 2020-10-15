“الشرق الأوسط”: عدد القاضيات الليبيات في عهد ثورة الفاتح العظيمة وصل إلى 1431 قاضية

تطرقت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، من خلال تقرير لها إلى المرأة في ليبيا، مشيرة إلى أن عدد القاضيات الليبيات في عهد ثورة الفاتح العظيمة وصل إلى 1431 قاضية منذ بدأت المرأة الليبية العمل في القضاء.

وأوضحت الصحيفة، أن نعيمة جبريل، رئيسة محكمة الاستئناف في بنغازي، هي أول قاضية تم تعيينها في ليبيا خلال عصر الزعيم الراحل معمر القذافي عام 1975، لافتة إلى أنه منذ ذلك التاريخ تبوأت المرأة الليبية أعلى درجات السلك القضائي، ووصلت إلى رئاسة محكمة الاستئناف وعضوية المجلس الأعلى للقضاء والعمل بالمحكمة العليا، في سابقة تفوقت بها ليبيا على دول غربية عديدة تتشدق بديمقراطية وحقوق مرأة مزعومة.

وقالت الصحيفة، إن عدد أعضاء الهيئات القضائية في ليبيا، بلغ 3658 عضواً، منهم 1431 امرأة، حيث تم تعيين رفيعة العبيدي وفاطمة البرعصي بمحكمة بنغازي الابتدائية عام 1989.

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