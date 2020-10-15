إقفال بلدية غدامس لثلاثة أيام بسبب كورونا

أخبار ليبيا 24 – صحة

أصدرت بلدية غدامس قرار سيتم من خلاله إغلاق المدينة بشكل كامل، وحظر التجوال لثلاثة أيام تبدأ بشكل رسمي من الساعة 12 من ظهر أمس الأربعاء وحتى الساعة 6 من صباح يوم السبت المقبل.

جاء هذا القرار عقب التوصيات التي تم اعتمادها فيد اجتماع المجلس مع اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا بالبلدية .

وشهدت المدينة تزايد في الحالات المصابة بكورونا، وعدم التزام المخالطين بالحجر المنزلي بحسب المجلس البلدي .

وفِي سياق متصل، قررت بلدية غدامس إغلاق المحلات التجارية خلال فترة الحظر المقررة واستثنت من القفل الصيدليات والمختبرات الطبية ومحلات بيع مياه الشرب .

وشددت على أصحاب المناسبات الاجتماعية اتباع التعليمات الصادرة من اللجنة العليا لمجابهة كورونا فيما يخص إقامتها

ودعت البلدية المواطنين للحفاظ على الصحة العامة، والتعاون من أجل الحد من انتشار الوباء وإتباع كافة الإجراءات الوقائية .

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