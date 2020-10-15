الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على «طباخ بوتين» لدعمه نشاط «فاغنر» في ليبيا

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوزين، الذي يلقب بطباخ الرئيس فلاديمير بوتين، والمقرب منه، لوجود صلات مالية وغيرها تجمعه بشركة «فاغنر» العسكرية الخاصة.

ونشرت الصحيفة الرسمية للاتحاد، قرار العقوبات اليوم الخميس، موضحة في الحيثات أن بريغوزين شارك «في دعم أنشطة فاغنر في ليبيا، التي تهدد سلام البلاد واستقرارها وأمنها».

وأوضحت أن المجموعة الروسية انتهكت عدة مرات، قرار مجلس الأمن الصادرة في العام 2011، بشأن حظر توريد الأسلحة ليبيا، «بما في ذلك تسليم الأسلحة وكذلك نشر المرتزقة في ليبيا دعما للجيش الوطني».

ولفتت إلى مشاركة «فاغنر» في عدة عمليات عسكرية ضد حكومة الوفاق الوطني، «المعترف بها من الأمم المتحدة، وساهمت في الإضرار باستقرار ليبيا، وتقويض العملية السلمية».

وتحول رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوزين خلال سنوات قليلة من «متعهد مطابخ» للجيش الروسي، إلى «متعهد حروب خاصة»، فكان له دور في الحرب الأوكرانية، وانتقل الآن إلى دور لافت في عدة بؤر توتر في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفق وسائل إعلام غربية.

وتشير تقارير أن بريغوجين هو الممول الأول لـ«قوات فاغنر»، التي تتولى تدريب وتمويل مجموعة من المرتزقة الروس ينشطون في سورية وشرق أوكرانيا والسودان وحتى ليبيا.

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