ردا على مانشرته وكالة الأناضول التركية.. المحجوب: ملتزمون بوقف إطلاق النار

أخبار ليبيا 24 – متابعات

فندت غرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، الأخبار المتداولة بشأن خرق القوات المسلحة لوقف إطلاق النار في مختلف المناطق الليبية.

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، أنه لا صحة لما يدور حول أن قوات الجيش قامت برمي صواريخ مدفعية أو غيرها، لافتا إلى أن هذه الأخبار كاذبة وهي مجرد ادعاءات لا صحة لها من قبل قوات الوفاق .

قائلا إن “ما ادعاه وزير دفاع الوفاق حول مهاجمة قواتنا لمناطق خارج تمركزاتها الحالية، يأتي ضمن ادراك الميليشيات لقرب انتهاء وجودها بعد أن عاثث فسادا وأصبحت عائقا حقيقيا يحول دون أمن واستقرار الوطن”، بحسب تعبيره.

وشدد على أن قوات الجيش الليبي ملتزمة تماما بتعليمات قيادتها بوقف إطلاق النار وفق مبادرة القاهرة، ومخرجات برلين، وهي مؤسسة منضبطة.

وكانت وكالة أنباء الأناضول التركية، قد أشارت في خبر عاجل، صباح اليوم الخميس – نقلا عن مصدر عسكري – إلى أن قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر أطلقت 4 صواريخ باتجاه قوات الوفاق غربي سرت في خرق للهدنة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24