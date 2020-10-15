النمروش يبحث مع رئيس النيجر تشكيل لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب

بحث وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش مع رئيس النجير محمد يوسفو تشكيل لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس الأربعاء، تناول التعاون الأمني بين النيجر وليبيا، حسب بيان رئاسة جمهورية النيجر على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ورافق رئيس الأركان العامة لقوات حكومة الوفاق الفريق أول ركن محمد الحداد، النمروش خلال زيارته النيجر.

كما أصدرت رئاسة الأركان بيانا بشأن الزيارة، أشارت فيه إلى تناول اللقاء مجالات التعاون العسكري بين البلدين وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

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