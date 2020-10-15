للوقاية من كورونا.. انطلاق حملة إنسانية تحت شعار في بيتك خليك ونحن نجيك في سرت

انطلقت حملة إنسانية تحت شعار في بيتك خليك ونحن نجيك

وأشرف صندوق التضامن الاجتماعي المنطقة الوسطى في مدينة سرت، على الحملة حيث تم توزيع مستلزمات وقائية ضد فيروس كورونا، مكونة من معقمات ومطهرات وكمامات وقفازات مرفقة بسلة غذائية

وأوضح الصندوق أنه سيتم توزيع المواد على الأشخاص من ذوي الإعاقة والمسنين أصحاب الدخل المحدود والمسجلين بقوائم هذه الحملة، والتي تشمل وسط المدينة وبلدات أبونجيم وهراوة وبوهادي والغريبات.

وتستمر هذه الحملة حتى الانتهاء من توزيع كافة الحصص المخصصة لهذه الفئة

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