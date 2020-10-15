«قنونو في البحرية».. لمشاهدة تدريبات بإشراف القوات التركية في قاعدة الخمس

نشرت قناة «ليبيا بانوراما» – الذراع الإعلامية لحزب العدالة والبناء التابع لتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا – صورًا للناطق باسم مليشيات فائز السراج محمد قنونو، معلقة عليها أنه يتابع ما أسمته “تدريبات عناصر البحرية الليبية في قاعدة الخمس البحرية بإشراف القوات البحرية التركية ضمن اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقعة بين البلدين”.

يشار إلى أن زيارة «قنونو» أثارت سخرية المتابعين الليبيين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أطلق عليه بعض النشطاء لقب “قنونو في البحرية”، في ربط ساخر بينه وبين الممثل المصري إسماعيل ياسين، في فيلمه الشهير عن البحرية، وكثيرا ما تثير مواقف وتعليقات محمد قنونو شهية المتابعين للتعليق على ردود أفعاله بطريقة مضحكة، كما أنه من المعروف تأييد الناطق باسم مليشيات فائز السراج للغزو التركي على ليبيا، وتأتي زيارته قاعدة الخمس البحرية في هذا الوقت لتأكيد هذا الأمر بعدما أحتلت القوات التركية القاعدة.