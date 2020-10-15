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«قنونو في البحرية».. لمشاهدة تدريبات بإشراف القوات التركية في قاعدة الخمس

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نشرت قناة «ليبيا بانوراما» – الذراع الإعلامية لحزب العدالة والبناء التابع لتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا – صورًا للناطق باسم مليشيات فائز السراج محمد قنونو، معلقة عليها أنه يتابع ما أسمته “تدريبات عناصر البحرية الليبية في قاعدة الخمس البحرية بإشراف القوات البحرية التركية ضمن اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقعة بين البلدين”.

يشار إلى أن زيارة «قنونو» أثارت سخرية المتابعين الليبيين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أطلق عليه بعض النشطاء لقب “قنونو في البحرية”، في ربط ساخر بينه وبين الممثل المصري إسماعيل ياسين، في فيلمه الشهير عن البحرية، وكثيرا ما تثير مواقف وتعليقات محمد قنونو شهية المتابعين للتعليق على ردود أفعاله بطريقة مضحكة، كما أنه من المعروف تأييد الناطق باسم مليشيات فائز السراج للغزو التركي على ليبيا، وتأتي زيارته قاعدة الخمس البحرية في هذا الوقت لتأكيد هذا الأمر بعدما أحتلت القوات التركية القاعدة.

 

 

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القوات التركية قاعدة الخمس قنونو

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • شر البلية ما يضحك .. فهل رايت المسمارى على يتصور على ظهر الميسترال المصرية التى لا يوجد مثلها فى البحرية التركية فالبحرية المصرية هى الرابعة عالميا وستقوم بمناورة فى البحر الاسود مع روسيا .
    وتاربخيا فى معركة نصبين عام 1839 سلم الاسطول العثمانى نفسه للجيش المصرى بقيادة ابراهيم باشا ابن محمد على وهذا مسجل فى موقع المعرفة العالمى ويكيبديا لمن يريد التأكد وسانقل جزء منها حرفيا
    ما بعد المعركة، أوروبا تنقذ العثمانيين وتحرم مصر من ثمرة انتصارهاعدل

    أبيد الجيش التركي وتمت غنيمة أسلحته شبه كاملة ووافق الاف الاسرى علي نقل ولائهم إلى الجيش المصري فتم تسييرهم إلى مصر، وهكذا صار الطريق مفتوحا امام إبراهيم باشا لدخول العاصمة العثمانية، وعلم الاسطول العثماني بهذا الامر فتوجه إلى الإسكندرية بمصر ليقوم قائد الاسطول بتسليم اسطوله كاملا إلى محمد علي ليكون تحت امرته .. ولكن الدول الأوروبية وعلي رأسها بريطانيا كانت تأبي أن تقوم امبراطورية قوية في الشرق بمصر تهدد طريق تجارة بريطانيا إلى مستعمراتها في الهند، فتجمعت الاساطيل الأوروبية وتم ابرام معاهدة لندن 1840 والتي انتهت إلى نصوص مجحفة بمصر لتجريدها من مستعمراتها كلها وحرمانها من ثمرة انتصارها، وبالفعل انتهي الامر إلى سحب القوات المصرية كاملة من الشام كله وفرض قيود علي الجيش المصري بأن لا يزيد حجمه عن 18 الف مقاتل بعد ان كان يتعدي 300 الف، ومراضاة محمد علي باشا بأن يكون حكمه لمصر والسودان فقط وراثيا لكن يظل تابعا للدولة العثمانية.[1

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