«قنونو في البحرية».. لمشاهدة تدريبات بإشراف القوات التركية في قاعدة الخمس

نشرت قناة «ليبيا بانوراما» – الذراع الإعلامية لحزب العدالة والبناء التابع لتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا – صورًا للناطق باسم مليشيات فائز السراج محمد قنونو، معلقة عليها أنه يتابع ما أسمته “تدريبات عناصر البحرية الليبية في قاعدة الخمس البحرية بإشراف القوات البحرية التركية ضمن اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقعة بين البلدين”.
يشار إلى أن زيارة «قنونو» أثارت سخرية المتابعين الليبيين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أطلق عليه بعض النشطاء لقب “قنونو في البحرية”، في ربط ساخر بينه وبين الممثل المصري إسماعيل ياسين، في فيلمه الشهير عن البحرية، وكثيرا ما تثير مواقف وتعليقات محمد قنونو شهية المتابعين للتعليق على ردود أفعاله بطريقة مضحكة، كما أنه من المعروف تأييد الناطق باسم مليشيات فائز السراج للغزو التركي على ليبيا، وتأتي زيارته قاعدة الخمس البحرية في هذا الوقت لتأكيد هذا الأمر بعدما أحتلت القوات التركية القاعدة.
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