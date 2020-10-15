الفيتوري: أكاذيب ثلاث نساء دمرت ليبيا

خصص الصحفي والسياسي الليبي الدكتور مصطفى الفيتوري مقاله الأسبوعي للحديث عن ثلاث نساء قادت أكاذيبهن إلى تدمير وليبيا.

وقال الفيتوري كانت هيلاري كلينتون وسوزان رايس وسامانثا باور المدافعات الثلاثة الرئيسيات عن الحرب ضد ليبيا في عام 2011، مما أدى إلى سقوط الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بشكل متواصل منذ ذلك الحين. واندلعت مظاهرات في بعض المدن الليبية ضد حكومة الرئيس الراحل معمر القذافي في فبراير 2011، فيما أصبح يعرف باسم “الربيع العربي” الذي اجتاح المنطقة. ومع ذلك تحول الربيع الليبي الموعود إلى خريف مدمر قُتل خلاله القذافي في 20 أكتوبر 2011، وتركت ليبيا تعاني من الفوضى بفضل النساء الثلاثة.

ودفعت وزيرة الخارجية كلينتون بكل ما تملك وزارة الخارجية نحو خوض حرب مما أدى إلى تقويض كل من البنتاجون والمخابرات الأمريكية. وكان مسؤولو البنتاجون والمشرع الديمقراطي دينيس كوسينيتش غير واثقين من كلينتون لدرجة أنهم فتحوا قنواتهم الخلفية مع حكومة القذافي لمحاولة وقف الحرب غير الضرورية على ليبيا. ومع ذلك كانت كلينتون تتمتع بثقة الرئيس باراك أوباما وكان تغذيه بقصص لا أساس لها من الصحة حول الصراع في ليبيا من أجل إقناعه بتفويض الجيش الأمريكي لاتخاذ إجراء. والرئيس أوباما في مرحلة ما أحال كل من يناقش القضية الليبية للتحدث إلى كلينتون.

وفي سعيها للحرب وتغيير النظام في ليبيا استخدمت كلينتون أولاً كل الوسائل الممكنة المتاحة لها كوزيرة للخارجية لحشد حلفاء الولايات المتحدة الآخرين لدعم التدخل تحت ذريعة “حماية المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان المدنيين” في ليبيا المزعوم أن تكون تحت حصار الحكومة. وقد أمرت رايس المندوبة الدائمة للولايات المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحملة من أجل التصويت في المجلس لتأمين تمرير القرار 1973 الذي يصرح بشكل غامض باستخدام القوة. وأجاز هذا القرار المجلس بأغلبية عشرة أصوات لصالحه مع امتناع خمسة عن التصويت بما في ذلك روسيا والصين. وفي الوقت نفسه اهتم باور وهو مسؤول في فريق الأمن القومي لإدارة أوباما بتسويق الحرب على أنها “تدخل إنساني”.

وبالنسبة إلى كلينتون -التي فشلت في كل وظيفة تقريبًا- كان الضغط من أجل الحرب ضد ليبيا في عام 2011 يعني استخدام مهاراتها ليس فقط كأكبر دبلوماسية أمريكية ولكن أيضًا ككاذبة غزيرة الإنتاج أيضًا. لقد كذبت مرتين على الأقل على الشعب والمشرعين الأمريكيين ببساطة عن طريق تحريف الأحداث على الأرض داخل ليبيا في ذلك الوقت والزعم بأن تغيير النظام في ليبيا لم يكن الهدف الحقيقي للتدخل العسكري منذ البداية. وحتى بعد أن بدأ الناتو القصف أغلقت الباب أمام أي وساطة أو عرض لجهة الحكومة الليبية من القصة.

واستمرت كلينتون في تحريف الرواية الليبية بعد ثلاث سنوات حتى عندما لم تعد وزيرة للخارجية. في مذكراتها –التي نشرت تحت عنوان “الخيارات الصعبة”- التي نُشرت في عام 2014، وحذفت كلينتون دور الناتو في تغيير النظام في ليبيا من خلال الادعاء بأن الثوار الليبيين استولوا على طرابلس “بحلول أواخر صيف 2011” دون الإشارة إلى تصرفات الناتو. في تلك المرحلة من الحرب الليبية توسع قصف الناتو لليبيا بشكل كبير متجاوزًا المهمة المعلنة المتمثلة في “حماية المدنيين” كما يقتضي قرار الأمم المتحدة. وأصبح تغيير النظام الهدف النهائي. وفي ذلك الوقت كذب الرئيس أوباما نفسه أو تم تضليله من قبل وزير خارجيته. ففي 23 مارس 2011 خلال تصريحاته حول ليبيا وصف أوباما المهمة التي كلفها بالجيش الأمريكي بأنها حماية “الشعب الليبي من الخطر المباشر” من خلال إنشاء منطقة حظر طيران مع عدم وجود نية لتوسيع تلك المهمة لتشمل ” تغيير النظام ” لأن ذلك سيكون” خطأ ” بحسب أوباما.

وحاولت رايس -الدبلوماسية الأمريكية في الأمم المتحدة- تصنيف أكاذيب كلينتون في مجلس الأمن من خلال استعراض ما اسمته بالمجزرة في شرق ليبيا. الحقيقة هي أن الحكومة الليبية في ذلك الوقت كانت ترد على التمرد المسلح كما تفعل أي حكومة. حتى اليوم لا يوجد دليل يدعم الادعاء بأن القذافي كان يخطط ناهيك عن تنفيذ أي مذابح في أي جزء من ليبيا.

ولا يزال معظم الليبيين يتذكرون رايس بعد أن تبنى مجلس الأمن القرار 1973 تعانق ممثل ليبيا الذي انشق في وقت سابق. هذا المشهد الذي يظهر فيه عبد الرحمن شلقم باكيًا وهو يحتضن رايس أصبح موضوع السخرية والضحك. بل إن بعض أنصار القذافي فسروا الأمر على أنه دليل إضافي على “المؤامرة” ضد ليبيا.

وفي تسويق الحرب داخل صفوف إدارة أوباما ، لعبت باور ورقة التاريخ لخلق الخوف من الفشل والتقاعس من قبل الرئيس أوباما. لقد بالغت في الأحداث في ليبيا، بل وقارنتها بالإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 والتي قتل فيها ما يقرب من مليون شخص. تم تصميم استدعاء التجربة الرواندية لإثارة أقوى رد فعل من قبل أوباما – ديمقراطي- كما كان بيل كلينتون الذي تكشّف في ظل حكمه القتل الجماعي في رواندا. اكتشف العالم فيما بعد أن إدارة كلينتون كانت تعلم ما يجري في رواندا لكنها اختارت تجاهلها. على ما يبدو أرادت باور من خلال مقارنة ليبيا برواندا تحذير الرئيس أوباما من تجاهل ليبيا واتهامه بالكذب وهو ما فعله على أي حال في الحالة الليبية.

اعترف أوباما بعد خمس سنوات في مقابلة أجريت عام 2016 بأن التدخل في ليبيا كان خطأه “الأسوأ”، وألقى باللوم على القادة البريطانيين والفرنسيين بدلاً من مستشاريه. لم يُحاسب أي من المستشارين الثلاثة على الإطلاق للإجابة على أسئلة جدية حول الفشل الليبي. وبدلاً من ذلك عملت باور لاحقًا كسفير للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قبل أن تنضم إلى واحدة من أفضل الجامعات الأمريكية – هارفارد. ورايس باحثة في الجامعة الأمريكية في واشنطن ، بينما ذهبت كلينتون للترشح للرئاسة وخسرت أمام دونالد ترامب في عام 2016.