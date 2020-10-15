بعد إعلان القبض على “البيدجا”.. مراقبون: هل يستطيع باشاغا القبض على بادي؟

أثار إعلان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، بالقبض على عبدالرحمن ميلاد الشهير بــ”البيدجا”، بناء على طلب لجنة العقوبات بمجلس الأمن، وذلك لقيامة رفقة آخرين بالضلوع في الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتهريب الوقود، العديد من التحليلات.

فأفاد مراقبون، بأن وزير الداخلية المفوض، فتحي باشاغا يحاول بهذه الطريقة، تقديم نفسه كمحارب ضد المجرمين الدوليين، وأنه قادر على المشاركة في اتفاق نوفمبر المقبل في جربة التونسية، بدعم واضح من البعثة الأممية وواشنطن، معتبرين أن باشاغا أمامه تحدٍ كبيرٍ وهو بعد القبض على البيدجا هل يستطيع القبض على المطلوب دوليًا صلاح بادي؟، خاصة بعد ترحيب عدد من المتابعين والمهتمين بالشأن العام بالقبض على “البيدجا”، مطالبين باشاغا بالمساواة والقبض على بادي الصادرة بحقة عقوبات دولية من مجلس الأمن أسوة بالآخر.

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