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دي مايو يحيط مجلس الشيوخ الإيطالي بأزمة الصيادين في ليبيا

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

يستعد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، عصر اليوم الخميس، لتقديم إحاطته إلى مجلس الشيوخ الإيطالي، بشأن حالة الصيادين الصقليين المحتجزين في ليبيا وجهود اطلاق سراحهم.

وقال عضو مجلس الشيوخ سافيريو دي بوني، في تصريح صحفي “بعد ظهر اليوم، سيتعين على وزير الخارجية الإيطالي أن يشرح لنا بالضبط ما هو وضع البحارة الثمانية عشر المحتجزين منذ 45 يومًا في ليبيا، بعد توقيفهم في 1 سبتمبر الماضي في المياه قبالة بنغازي، نريد أن نعرف الظروف التي يعيشها مواطنونا وكيف تتحرك الحكومة الإيطالية لحل هذه المسألة”.

يشار إلى أن وزير الخارجية الايطالي قد وصف في تصريحات سابقة، احتجاز ليبيا للصيادين بـ “غير المقبول”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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