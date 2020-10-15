«وكالة الطاقة الدولية»: نتوقع ارتفاع إنتاج النفط الليبي إلى 700 ألف برميل في ديسمبر

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري، أمس الأربعاء، أنها تتوقع ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط من 300 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي إلى 700 ألف برميل يوميًا في ديسمبر.

وأوضح التقرير، بحسب وكالة الأنباء الليبية وال، أنها تتوقع أن يؤدي وقف إطلاق النار في ليبيا لزيادة الإنتاج إلى 700 ألف برميل يوميا في ديسمبر.

وتابعت الوكالة؛ أن “ثمة مجال محدود في السوق فحسب لاستيعاب الفائض من المعروض في الشهور القليلة المقبلة”، مضيفة أن “من يأملون في سوق نفط أكثر توازنا يتطلعون إلى هدف غير ثابت”.

وأكدت وكالة الطاقة الدولية، أن “الانخفاض الحاد للطلب على أنواع وقود النقل ترجع لإجراءات العزل لمكافحة فيروس كورونا”، مشيرة إلى “تسجيل المصافي استهلاك الخام 73.7 مليون برميل يوميا في الربع الثالث عالميا بانخفاض نحو تسعة ملايين برميل يوميا عن الفترة ذاتها من العام الماضي”.

وبينت الوكالة، أن “معدلات استهلاك المصافي من الخام ستقل نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا، عن المستويات اللازمة لتحقيق توازن في أسواق المنتجات ما يؤدي لسحب من المخزونات”، كما توقعت “تعافي متوسط معدل الاستهلاك العالمية في 2021 بواقع 4.9 مليون برميل يوميا إلى 79.4 مليون برميل يوميا”.