مكافحة الأمراض: 855 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 384 حالة ووفاة 12 شخصا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 م وفقا للبيان رقم (221).

واستلم المركز عدد (3971) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1786) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (75) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1050) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (60) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (173) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (100) عينة، مختبر المركز الوطني لصحة الحيوانية عدد (300) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على مختبرات: “مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (87) عينة، مختبر فرع المركز الوطني يفرن عدد (15) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (2) عينة، مختبر فرع المركز الوطني زواره عدد (4) عينات، مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (4) عينات، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (33) عينة، مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (282) عينة”.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد ( 3116 ) عينة سالبة، عدد (855) عينة موجبة (659 جديدة + 196 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 392 حالة جديدة

عدد 94 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 36 حالة جديدة

3.الجميل

عدد 12 حالة جديدة

4.المنشية الجميل

عدد 10 حالة جديدة

5.النواحي الأربع

عدد 27 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

6.غريان

عدد 24 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

7.جنزور

عدد 19 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

8.زليتن

عدد 6 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

9.الخمس

عدد 1 حالة جديدة

10.مصراتة

عدد 43 حالة مخالطة

11.الجفرة

عدد 7 حالة جديدة

12.صرمان

عدد 7 حالة جديدة

13.ظاهر الجبل

عدد 3 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

14.قصر الأخيار

عدد 8 حالة جديدة

15.بني وليد

عدد 18 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

16.الزنتان

عدد 5 حالة جديدة

عدد 18 حالة مخالطة

17.الرجبان

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

18.المعمورة

عدد 1 حالة جديدة

19.وازن

عدد 1 حالة جديدة

20.العجيلات

عدد 9 حالة جديدة

21.صبراته

عدد 23 حالة جديدة

22.السواني بني ادم

عدد 1 حالة جديدة

23.يفرن

عدد 11 حالة جديدة

24.الرقدالين

عدد 3 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

25.زلطن

عدد 9 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

26.جادو

عدد 1 حالة جديدة

27.الجفارة

عدد 11 حالة جديدة

28.درنة

عدد 1 حالة جديدة

29.الشاطئ

عدد 1 حالة مخالطة

30.تمسة

عدد 1 حالة جديدة

31.غدامس

عدد 4 حالة جديدة

32.المرج

عدد 1 حالة جديدة

33.العواته

عدد 1 حالة جديدة

34.الكفرة

عدد 2 حالة جديدة

35.زواره

عدد 1 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 384 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 336 حالة في طرابلس

2.عدد 5 حالات في غريان

3.عدد 4 حالات في صرمان

4.عدد 9 حالات في زليتن

5.عدد 17 حالة في زواره

6.عدد 5 حالات في سبها

7.عدد 8 حالات في الزنتان

تفاصيــــــل الــــ ( 12 ) حالة الوفاة

1.عدد 3 حالات في ترهونه

2.عدد 2 حالة في بنغازي

3.عدد 2 حالة في صرمان

4.عدد 1 حالة في زواره

5.عدد 1 حالة في الزنتان

6.عدد 1 حالة في القره بوللي

عدد 2 حالة في مصراته

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 46676

2.الحالات النشطة : 20310

3.المتعافين : 25685

4.الوفيات : 681