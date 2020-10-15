المستشفى المركزي أجدابيا يخاطب «الأحوال المدنية» لتفعيل نقطة السجل المدني

خاطب مدير عام مستشفى المركزي التعليمي أجدابيا «الشهيد امحمد المقريف»، فتحي بن مهدي مصلحة الأحوال المدنية فرع الخليج في المدينة بشأن تفعيل نقطة السجل المدني بالمستشفى.

وقال المركز الإعلامي بالمستشفى، في بيان اليوم الخميس، إن المستشفى يخدم سكان رقعة جغرافية كبيرة تمتد من منطقة بن جواد غربا إلى المقرون شرقا، وجنوبا إلى منطقة القنان، وقد لاحظت الإدارة، خلال العمل اليومي، «حجم معاناة المواطنين في إنهاء إجراءاتهم بالمستشفى، والتي تتعلق بتسجيل حديثي الولادة أو استخراج شهادات الوفاة».

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وأضاف أنه على ضوء ذلك، خاطبت إدارة المستشفى مصلحة الأحوال المدنية لتفعيل نقطة السجل المدني بالمستشفى خدمة لأبناء المدينة، وتسهيل الخدمات لهم.

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