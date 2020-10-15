توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس الأعلى تليها مصراتة وبنغازي

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 855 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، منها 486 حالة في طرابلس وحدها.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ 43 حالة، ثم بنغازي بـ 36حالة، و28 حالة في النواحي الأربع، و25 حالة في جنزور، و24 حالة في غريان، و23 حالة في كل من صبراتة والزنتان، و19 حالة في بني وليد، و15 حالة في زليتن، و12 حالة في الجميل، و11 حالة في كل من زلطن والجفارة ويفرن، و10 حالات في المنشية الجميل، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز اليوم الخميس.

إضافة إلى 9 حالات في العجيلات، و8 حالات في كل من ظاهر الجبل وقصر الأخيار، و7 حالات في كل من الجفرة وصرمان، و6 حالات في زوارة، و4 حالات في كل من رقدالين وغدامس، و3 حالات في الرجبان، وحالتين في الكفرة، وحالة واحدة في كل من المرج والعواتة ودرنة والشاطئ وتمسة وجادو وسواني بني آدم والمعمورة ووازن والخمس.

وتماثل للشفاء 384 مصابا منهم 336 حالة في طرابلس، و5 حالات في كل من سبها وغريان، و4 حالات في صرمان، و9 حالات في زليتن، و17 حالة في زوارة، و8 حالات في الزنتان.

في حين توفى 12 مصابا بينهم 3 حالات في ترهونة وحالتان في كل من بنغازي ومصراتة وصرمان، وحالة في كل من زوارة والزنتان والقره بوللي.

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