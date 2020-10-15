العقوري لسفير الفلبين: حريصون على تقديم التسهيلات للجاليات الأجنبية بليبيا

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري خلال لقائه سفير الفلبين لدى ليبيا على حرص لجنة الشؤون الخارجية وجميع الجهات ذات الاختصاص على مد يد العون وتقديم جميع التسهيلات للجاليات الأجنبية الموجودة في ليبيا.

وأشار العقوري على حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات مع الفلبين في جميع المجالات .

وقدم السفير الفلبيني شهادة شكر للعقوري خلال لقائهما على هامش زيارته التي قام بها للمنطقة الشرقية مشيدا بمجهودات لجنة الخارجية في تقديم المساعدة للجالية الفلبينية في المنطقة .