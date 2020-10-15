الثني يتابع مع عقوب سير عمل وزارة الصحة ومستجدات الوضع الوبائي 

اطلع رئيس الحكومة عبد الله الثني أمس على مستجدات الوضع الصحي في البلاد، وسير عمل وزارة الصحة، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الصحة سعد عقوب.

الاجتماع تطرق إلى بحث مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا، وعمل وزارة الصحة في المنافذ، خاصة بعد قرار استئناف حركة الملاحة الجوية خلال الأيام المقبلة.

كما تطرق الاجتماع إلى سير علاج مرضى الأورام، خاصة فيما يتعلق بزراعة النخاع العظمي للأطفال في الأردن، وبعض المشروعات الخاصة بالقطاع المزمع تنفيذها قبل نهاية العام الحالي.

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