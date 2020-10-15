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«المركزي التركي»: قطاعنا الخاص على وشك الإفلاس وديونه فاقت 162 مليار دولار

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أطلق البنك المركزي التركي، تحذيرا من إفلاس القطاع الخاص في تركيا، بعدما قفزت الديون المستحقة على القطاع إلى مستوى قياسي، ما يؤكد تصاعد مخاطر الاقتصاد، حسبما أفاد موقع “تركيا الآن”.

وقال البنك المركزي التركي، في بيان له، اليوم الخميس، ارتفاع ديون القطاع الخاص إلى 162.2 مليار دولار خلال العام الجاري، ومن المقرر أن يسدد القطاع الخاص منها 42.1 مليار دولار خلال عام واحد.

وبحسب الموقع ذاته، تفاقمت أزمة الديون الخارجية لتركيا لعدة عوامل؛ أبرزها انهيار العملة المحلية “الليرة” أمام سلة العملات الأجنبية، إلى جانب ضعف الثقة ببيئة الاستثمار المحلية.

ويعاني القطاع الخاص في تركيا حالة من التدهور بسبب ارتفاع الديون، وعدم وجود سيولة مالية لتسديد أقساط القروض، وهو ما سيدفع العديد من الشركات لإشهار إفلاسها، وفقا لـ”تركيا الآن”.

وجرى إغلاق 25 ألفًا و761 شركة خلال العامين الماضيين فقط، منها 13 ألفًا، و197 سنة 2019، و12 ألفًا و564 في عام 2018، بعد إشهار الإفلاس بسبب تبعات الأزمة الاقتصادية التي تعانيها تركيا، بحسب بيانات اتحاد الغرف التجارية التركي.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي التركي، أن إجمالي الدين الخارجي المستحق على تركيا حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، بلغ نحو 421.8 مليار دولار أمريكي.

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162 مليار دولار الإفلاس القطاع الخاص المركزي التركي ديون

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • تركيا فى يد امينة !!!
    نعيم امينة زوجة اردوغان فهى من عينت زوج ابنتها وزيرا للمالية لتسيطر على اموال تركيا وتضعها فى يد بعد ان اشترت شنطة يد ثمنها 50 الف دولار فقط ووراء كل معتوه امرأة معتوهه فهى من جعلته يبنى لها قصر الف غرفة فى انقرة بينما امرأت فرعون الذى كان يقول انا ربكم الاعلى رفضت جرائم فرعوت وطلبت من الله ان ينجيها من فرعون وعمله ويبنى قصرا فى الجنة فهى امرأة مصرية اصيلة مش امينة المفترية الغبية بعلة سى السئ

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