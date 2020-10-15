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تسجيل 855 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و384 حالة شفاء

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أمس تسجيل 855 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين مخالطة وجديدة، من أصل 3 آلاف و971 عينة تم فحصها، في حين أكد المركز في بيانه رقم 221 تعافي 384 ووفاة 12 شخصا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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