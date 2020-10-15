بموجب قرار الرئاسي.. علي النقاصة يتسلم مهامه وزيرا للإسكان والتعمير

تسلم اليوم الخميس علي سالم النقاصة، مهامه بوزارة الإسكان والتعمير المستحدثة بقرار المجلس الرئاسي رقم (580 ) لسنة 2020.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى توقيع محضر استلام بين اللجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي بشأن تولي تسليم مهام الوزارة المستحدثة، ووزير الإسكان والتعمير المفوض علي سالم النقاصة.

وكان المجلس الرئاسي أعلن استحداث وزارة بحكومة الوفاق للإسكان والتعمير، ووفق القرار الذي يعتمد الهيكل التنظيمي للوزارة من قبل مجلس الوزراء بناءً على العرض المقدم من الوزير المختص.