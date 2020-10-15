«داخلية الوفاق» تبحث شراء طائرات للبحث والانقاذ ومراقبة الحدود من «إيرباص»

تبحث وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، إمكانية التعاقد مع شركة «إيرباص» لتزويد الوزارة بعدد من الطائرات، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الخميس.

وقالت الوزارة إن وفد من وزارة الداخلية قام بزيارة إلى شركة «إيرباص» وأجرى سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع مسؤولي الشركة للاستفادة منها في مجال الطيران، وذلك «بناء على تعليمات وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا».

وأوضحت الوزارة أنها تدرس إمكانية التعاقد مع الشركة «لتزويد الوزارة بعدد من الطائرات لاستعمالها في عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومراقبة السواحل والحدود, وللرفع من قدرات ومهارات طيران الشرطة الليبية».

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