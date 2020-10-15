عن رسائل كلينتون.. المقري: كل المتورطين سيطالهم القانون

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع السرية عن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، والتي تدور بعضها حول التدخل الامريكي في الوطن العربي خلال “الربيع العربي”، الأمر الذي شمل العديد من الأشخاص ودورهم المعلوماتي بما يعبر عنه البعض بالـ “جوسسة” لصالح دولة أجنبية، وأثارت هذه الرسائل غضب شعبي شديد وخاصة في ليبيا، وحول ما صاحب ذلك من جدل إعلامي، ومواقف سياسية كان لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، هذا الحوار مع المحلل السياسي عبد الله ميلاد المقري، وإلى نص الحوار

ماذا يعني قيام الرئيس الأمريكي برفع السرية عن رسائل لها علاقة بأرشيف الحكومة الأمريكية ومن المعتاد لا يتم النشر قبل مدة 30 سنة من تاريخها؟

خلال حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الدورة الانتخابية 2016 ضد هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة في حكومة أوباما، -والمنافسة لترامب عن الحزب الديمقراطي- تسربت معلومات شبه رسمية أن كلينتون تستعمل بريدها الإلكتروني الخاص للمراسلات الرسمية، -وهذا بحكم القانون الأمريكي ممنوع- ما جعل ترامب يستغل ذلك في هجومه على منافسته، وتعهد في حالة نجاحه سيطلب التحقيق والكشف عن هذا السلوك المخالف للسيدة كيلنتون، وفي مطلع الأسبوع الماضي قام ترامب بتنفيذ ما تعهد به في حملته السابقة، ولا يعتبر قيامه بذلك مخالف لخصوصية الأرشيف الحكومي فقط حيث أماط اللثام عن رسائل وبريد يهم الشعب الامريكي حيث أن وزيرا في الحكومة الأمريكية يعبث بمصلحة أمريكا وفي نفس الوقت في إطار الصراع المحتدم بين الجمهوريين والديمقراطيين وتحول هذا الموضوع إلى هجوم يشنه ترامب على خصمه جون بايدن الذي نشرت العديد من الصحف الامريكية تورط ابنه في صفقات مع شركة الغاز الأوكرانية.

هل يمثل نشر هذه الرسائل دليل على تدخل الإدارة الامريكية في بلدان عربية من أجل نشر الفوضى وفي ليبيا بوجه الخصوص، ويعرض من شملتهم الرسائل للخطر وللمسألة القانونية في بلدانهم؟

في العادة درجت الدول بمثل أمريكا إلى رفع السرية عن بعض الوثائق التي أنقضت 30 سنة عن مناسباتها، وفي الحالة الأمريكية التي تثبت دور الإدارات الأمريكية السابقة، وخاصة إدارة أوباما في التدخل العسكري المباشر في ليبيا، وحشد عشرات الآلاف من الإرهابين وتسليحهم ونقلهم إلى ليبيا، بالإضافة إلى تسليح وتدريب هذه العناصر، ومدها بالأموال القطرية ودعم كامل للإخوان المسلمين في العدوان على ليبيا من خلال حلف الناتو لتدمير البنية العسكرية الليبية، وتغيير النظام السياسي بقوة السلاح من قبل القوى الدولية التي تملك الترسانة النووية، بالإضافة إلى تسخير مجلس الأمن للتشريع لهذا العدوان الهمجي على ليبيا ونظامها السياسي الوطني وقواتها المسلحة وشعبها الذي ينعم بالرخاء والأمن والاستقرار.

أما عن المسألة القانونية للأسماء التي شملتهم هذه الرسائل، فهنا الإجابة واضحة فالمسألة القانونية مهمة وهي ستلحق البعض بموجب الخيانة العظمى لكل من تواصل مع الخارج وأعطى معلومات، أو قام بعمل أدى للنيل من بلده، وسيادة بلده، واستقلال بلده، وتطوع بتقديم معلومات للمخابرات الأجنبية في وقت الحرب والنزاعات، وكل من قام بهذه الأشياء يطاله القانون ويجرمه وهذا حق أصيل للبلدان جميعا بما فيها أمريكا نفسها.

شملت إيميلات كيلنتون العديد من الأسماء الليبية السياسية والعسكرية التي كانت ضمن المشهد في أحداث 2011 وما بعدها، وشملت أسماء معروفة كانت داعمة في هجوم الناتو على ليبيا.. كيف ترى الموقف الشعبي الليبي من هذه الأسماء؟

الوثائق “الإيميلات” التي تم الافصاح عنها تتعلق بجزئين وهما كالآتي:

الجزء الأول- تشمل جميع الأفراد الذين كانوا في الخارج المرتبطين بمنظومات المخابرات الأمريكية، وهم منظمون سلفا مع المخابرات في التآمر على النظام السياسي والشعب الليبي، وينتظرون -هم وأمريكا- الأوقات المناسبة لتحقيق نجاح المؤامرة، وهذا ما تم بالفعل في حشد للمجتمع الدولي، ولازالت ليبيا تعاني آثار العدوان واستمرار فعاليته العدوانية بتواجد مسلح في تمثل الجماعات الإرهابية والمرتزقة والجيش التركي، والمشهد القتالي البارز في غرب ليبيا والعاصمة طرابلس.

الجزء الثاني – تشمل الوثائق أو رسائل الأفراد الذين سيتم كشفهم وهم يعملون كجواسيس من داخل النظام نفسه وبعضهم سارع في الانشقاق خلال الأيام الأولى لتأجيج الأحداث حتى لا يتم فضحهم في حالة فشل العدوان، والآن تم فضحهم من قبل من جندهم من قبل المخابرات الأمريكية ونحن في انتظار مزيد من كشوفات الأسماء المصحوبة بـ “اللعنة والعار”.

أما بالنسبة للموقف الشعبي فهو ومنذ البداية تعرف على من شملتهم هذه الرسائل وهم للأسف نتيجة للتربية السياسية الفاسدة التي لقنت من قبل المخابرات الخارجية، لم يتأخروا في مد أيديهم لقطر لاستلام الأموال وبالعملة الأمريكية، كما اعترف مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي العميل، ومحمود جبريل رئيس المجلس التنفيذي، والعديد من الأسماء التي تولت إعطاء الإحداثيات لقوات الناتو، وقد شملتهم الوثائق والصور بما فيها مذكرات هيلاري كلينتون اليوم تضيف رسائلها الدليل الرسمي الموثق بالزمان والمكان والموقف الشعبي يرتقي إلى العمل على المطالبة من النائب العام فتح محاضر استجلاب وتحقيق في هذه الأسماء وفي نفس الوقت تقوم الحركات والمنظمات المجتمعية بالإعلان عن بيانات بتجريم هذه الأسماء ممن انحازت للأعداء وكانت عميلة لأمريكا ومخابراتها وتقوم بإعطاء المعلومات عن وجود وتحرك القوات المسلحة العربية الليبية وأسلحتها وعتادها وبعضهم ساهم في ارتكاب جرائم للإدلاء بمعلومات على إقامة القيادات الوطنية وعائلاتهم بما هو مثبت في هذه الرسائل.

برأيك.. لما تقوم أمريكا بالتضحية بعملائها وجواسيسها -ليس في ليبيا فقط- بل في الدول التي تدخلت فيها امريكا خلال فترة إدارة أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلنتون؟

دائما الاستعمار يهمه تحقيق مصالحه ويعتبر من يجندهم ضد بلادهم في مستوى “خسيس وفاسد وعميل” ضد مصالح بلده، وبرغم أن كشف هذه الرسائل يدخل ضمن الحملة الانتخابية للرئيس ترامب إلا أنها وفق مشروع ترامب وأيدولوجيته من أن هذه العناصر التي يتم كشفها تندرج ضمن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الذي يحقق العولمة، وهي الخطر على الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، وتركيبتها السياسية، والاجتماعية، واقتصادها الذي يستهدفه مشروع العولمة، وبالتالي التضحية واجبة لهذه العناصر الفاسدة أخلاقيا ووطنيا.