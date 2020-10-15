الشاطر: البعثة الأممية سيئة النية والنوايا وتعمل على مرحلة انتقالية جديدة 

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر إنّ البعثة الأممية سيئة النية والنوايا.

الشاطر أشار في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أنّ البعثة تعمل على مرحلة انتقالية جديدة تحتاج لسنتين أو أكثر، لتحسين الخدمات وإجراء انتخابات.

وأضاف: “الأسرع و المنطقي الإبقاء على الرئاسي الحالي 6 أشهر لإجراء الانتخابات، بدلًا من رئاسي جديد يدخلنا في صراعات جديدة. أحتاج لمن يفسّر لي اللقاءات خارج ليبيا التي يقوم بها سياسيون ليبيون لبحث مستجدات الوضع فيها. هل المستجدّات تحدث في ليبيا وشأن ليبي محض، أم أنها تصنع خارجها ويشاركون في وضع مواصفاتها ثم تصدر لها؟”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية