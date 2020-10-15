العقوري يتلقى رسالة شكر من سفير الفلبين في ليبيا

تلقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، شهادة شكر من سفير جمهورية الفلبين لدى ليبيا ألمر كاتو، وذلك على هامش زيارته التي قام بها إلى المنطقة الشرقية،

حيث أشاد السفير الفلبيني بمجهودات لجنة الخارجية في تقديم المساعدة للجالية الفلبينية في المنطقة، بدوره أكد العقوري حرص لجنة الشؤون الخارجية وجميع الجهات ذات الاختصاص على مد يد العون وتقديم جميع التسهيلات للجاليات الأجنبية الموجودة في ليبيا، مشيرا إلى حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات مع جمهورية الفلبين في جميع المجالات.

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