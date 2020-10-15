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البعثة تُعلّق على توافق مجلسي “النواب والأعلى للدولة”

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة، اتفقا خلال اجتماعهما في القاهرة، بين 11 و13 من الشهر الجاري، على ضرورة إنهاء الفترة الانتقالية والشروع في المرحلة الدائمة، ومواصلة الحوار بين المجلسين بغية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الترتيبات التي من شأنها أن تضمن السير بالبلاد إلى الأمام.

وثمنت البعثة الأممية، في بيان، اليوم الخميس، “جهود الوفدين وتأمل في أن يؤدي هذا التطور إلى تسهيل المناقشات حول الترتيبات الدستورية خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي، والمساهمة في تمهيد الطريق نحو تسوية سياسية. وتعرب البعثة عن امتنانها للحكومة المصرية على استضافة هذا الحدث المهم”.

وكان أعضاء بمجلسي النواب والدولة، أكدوا الأسبوع الجاري، أن المرجعية في ليبيا، هي الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015، وأشاروا في بيان مشترك إلى أن أي حلول تتجاوز مجلسي النواب والدولة تقوّض العملية الديمقراطية الوليدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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