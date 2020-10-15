توصيات وقائية داخل قسم العلاج الطبيعي بمركز بنغازي الطبي

حرصا على حماية المرضى والأطقم الطبية والإدارية بقسم العلاج الطبيعي في مركز بنغازي الطبي، قام القسم باتخاذ خطوات وقائية ضد فيروس كورونا أثناء تردد المرضى خلال فترة العلاج والتي قد تتجاوز الأسبوعين.

حيث سيتم خلال هذه الفترة إلزام المريض بارتداء الكمامة واستعمال الكحول الطبي، إلى جانب ارتداء الفنيين والأطباء للزي الطبي واستعمال الكحول لتعقيم الأيدي والأجهزة الطبية والرياضية، وتعقيم القسم باستمرار حفاظا على سلامة المرضى، كما أوصت إدارة القسم بعدم تواجد المرافقين داخل الغرف العلاجية لمنع الازدحام وتحقيق التباعد بين المرضى.

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