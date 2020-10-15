غلق مقر السجل المدني بحي الأندلس للاشتباه في إصابة موظفيه بفيروس كورونا

أعلن السجل المدني بحي الأندلس عن غلق المقر وذلك للاشتباه في وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب منشور للسجل المدني على الصفحة الرسمية لحي الأندلس بموقع “فيسبوك”، أهابت البلدية بقفل معاملات السجل المدني حتى يتم الاطمئنان والتأكد من خلو الموظفين من عدوى فيروس كورونا.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أعلن التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 م وفقا للبيان رقم (221).

واستلم المركز عدد (3971) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1786) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (75) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1050) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (60) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (173) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (100) عينة، مختبر المركز الوطني لصحة الحيوانية عدد (300) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على مختبرات: “مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (87) عينة، مختبر فرع المركز الوطني يفرن عدد (15) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (2) عينة، مختبر فرع المركز الوطني زواره عدد (4) عينات، مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (4) عينات، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (33) عينة، مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (282) عينة”.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد ( 3116 ) عينة سالبة، عدد (855) عينة موجبة (659 جديدة + 196 مخالطة)”.