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السفير الألماني: مستعدون لمواجهة من يهدد أمن ليبيا

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، إن الإجراءات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي بحظر السفر وتجميد الأصول على مواطن روسي يدعم مجموعة فاغنر في انتهاك حظر الأسلحة في ليبيا، يُعد إجراء فعالاً.

ودعا أوفتشا في تغريدة على تويتر، للمزيد من المراقبة، مبدياً استعداد بلاده إذا لزم الأمر اتخاذ الإجراءات ضد الذين يهددون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.

فرض الاتحاد الأوروبي، الخميس، تدابير تقييدية على رجل الأعمال الروسي “يفغيني فيكتوروفيتش بريجوزين” الشهير بـ”طباخ بوتين”؛ لـ علاقته الوثيقة بمجموعة “فاغنر” الروسية، ولضلوعه في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا، بما في ذلك انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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