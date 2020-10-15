انعقد الاجتماع الثاني للجنة المشكلة بخصوص تصنيف جامعة الجفرة في برنامج الجودة الخاص بالجامعات الليبية، بهدف اعتماد محضر الاجتماع الأول بخصوص الجودة ومراجعة البيانات التي أحالتها اللجان الفرعية، بالإضافة إلى مقارنة البيانات المتاحة بالبيانات المطلوبة في دليل تصنيف الجامعات الليبية.

وخلص الاجتماع الذي حضره عمداء الكليات والمعاهد ومدير مكتب الجودة وتقييم الأداء بالجامعة، إلى وضع الحلول لكافة المشاكل والصعوبات التي تواجه أعضاء اللجنة، والمتمثلة في توفير البيانات المطلوبة من قبل مكتب الجودة.

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