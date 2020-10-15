«الصور» يأمر بحبس أحد موظفي «خارجية الوفاق» بتهمة اختراق «منظومة المعلومات السرية»

أمر رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام في طرابلس الصديق الصدر، بحبس “وليد الحضيري” أحد موظفي وزارة الخارجية بحكومة الوفاق لقيامه باختراق منظومة المعلومات السرية.

وبحسب وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، اليوم الخميس، فإن الحضيري قبض عليه سابقا من جهاز المخابرات الليبية الذي أحاله إلى مكتب النائب العام في طرابلس.

وفي وقت سابق، أمر رئيس قسم التحقيقات بحبس ” فوزي علي الرمالي ” مدير شركة إفريقيا للتجارة والاستثمار بدولة موريشيوس التابعة لصندوق ليبيا للمساعدات.

ويواجه “الرمالي” تهما باستخدام ما عهد إليه من مال عام في غير الأغراض التي خصص لها إلى جانب مزاولته للوظيفة رغم إعفائه من مهامه واستخدامه وثيقة مزورة.