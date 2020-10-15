داخلية الوفاق: ضبط متهم بجلب تسعة ملايين قرص مخدر

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس تمكنت من ضبط شخص متهم بجلب تسعة مليون قرص مخدر.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الدالية بحكومة الوفاق أنه جرى ضبط المدعو “ح, أ, ص, ع” والصادر بحقه أمر قبض من قبل نيابة مكافحة مخدرات الخمس بتهمة جلب تسعة مليون قرص مخدر.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته لمكافحة الجمرك الخمس مبيننة أنه يجري التحقيق معه من قبل نيابة مكافحة المخدرات لتحديد مصدر هذه المواد وكيفية استيرادها وطرق دفع ثمنها ليجري بعد ذلك إحالته إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية.