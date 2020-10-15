اعتقال “البيدجا”.. دلالات بيان الداخلية والترحيب الدولي

قال المهتم بالشأن السياسي “محمود فحيل البوم”، إن ترحيب السفارة الفرنسية بالقبض على عبدالرحمن ميلاد الملقب بـ”البيدجا”، يعكس حالة الاهتمام الدولي في التفاصيل الليبية.

وأضاف “فحيل البوم” خلال مداخلة عبر برنامج LIVE على قناة NEWS 218، أن تأييد السفارة الفرنسية القبض على “البيدجا” ودعمها المؤسسة الوطنية للنفط، يعد بمثابة قطع الطريق على أي فرصة للتفاوض وضغط المجموعات المسلحة لإطلاق سراح “البيدجا”.

وأوضح أن عملية القبض بحسب وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تشير إلى أن القرار لا عودة فيه على خلاف ما حدث في المدة القريبة الماضية بإقالة مدير مديرية أمن الزاوية ومن ثم التراجع عن القرار.

ورأى “فحيل البوم” أن إعلان داخلية الوفاق القبض على “البيدجا” يعني أنها لن تسمح بإطلاق سراحه، وأن هناك إشارات دولية بأن المقبوض عليه مطلوب دوليا وممكن أن يسلم باعتباره مطلوبا ومداناً من مجلس الأمن وهو ما أحدث نوعاً من التوتر في المنطقة.

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