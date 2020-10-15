البعثة الأممية تثمن جهود وفدي الحوار الليبي في القاهرة من أجل التوصل لتسوية سياسية

ثمنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، جهود وفدي الحوار الليبي في القاهرة، معربة عن أملها في أن تؤدي تفاهمات حوار القاهرة إلى تسهيل المناقشات حول الترتيبات الدستورية خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي والمساهمة في تمهيد الطريق نحو تسوية سياسية في البلاد.

وأعربت البعثة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” عن امتنانها للحكومة المصرية لاستضافة الحوار اللييبي بين وفدي مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة.

وقال البيان إن وفدي من مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة اجتمعا في القاهرة بمصر في الفترة بين 11 و 13 أكتوبر 2020 لمناقشة الترتيبات الدستورية للمرحلة المقبلة، مضيفا أن الطرفين اتفقا على ضرورة إنهاء الفترة الانتقالية والشروع في المرحلة الدائمة ومواصلة الحوار بين المجلسين من أجل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الترتيبات التي من شأنها أن تضمن دفع البلاد إلى الأمام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24