المخرج طارق كشكر يستعد لتصوير أعمال جديدة لصلاح غالي

بدأ المخرج طارق كشكر عمله مع شركة امبريلا Umbrella للخدمات الإعلامية لصاحبها الشاعر والمنتج المعروف علي إبراهيم، الذي قدّم مجموعة من الأعمال الغنائية التي لاقت نجاحا وانتشارا واسعا للفنان صلاح غالي منها “نجوم توارن” وأغنية “حكاية وطن” فيما تعامل مع الفنان حمد الحاسي في أغنية “كفيتي ووفيتي” وغيرها من الأغاني المعروفة لنجوم الأغنية الليبية منهم عبير قاسم وأيمن الهوني وباسط الحاسي ووائل البدري وحاليا لمحمد الوشيش.

وستطلق شركة امبريلا في خطواتها الأولى ألبوماً للفنان صلاح غالي سيتم تنفيذه مع المخرج طارق كشكر بـ 5 أغاني، أغنيتين سيكون تصويرهما في مصر و3 أغاني في ليبيا .

وتحدّث المخرج طارق كشكر في تصريح خاص لبرنامج “العشية” بقناة “218”، عن الأغاني التي سيضمها الألبوم وهي “عشقتك – تلاقينا – قدرك طاح – حلم عمري – حلاك أنتي”، ناهيك عن مجموعة من الإعلانات التشويقية للأغاني المصورة التي ستُروج للأعمال قبل طرحها على المتاجر الموسيقية المختلفة، وسينطلق العمل على الألبوم فور انتهاء التفاوض بين الشركة وصلاح غالي على خطة إنتاج الألبوم، بالإضافة إلى أن امبريلا للخدمات الإعلامية تعمل على تنفيذ برامج منوعة ستكون جاهزة للعرض خلال شهر رمضان القادم بحضور فنانين عرب وليبيين.

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