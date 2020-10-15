الناظوري يأمر باستمرار إقفال المطارات

بنغازي-العنوان

طالب رئيس الأركان العامة بالجيش الوطني رئيس اللجنة العليا لوباء كورونا، الفريق عبدالرازق الناظوري، مصلحة الطيران المدني بالحكومة الليبية ومدير عام مطار بنينا الدولي باستمرار إقفال المطارات إلى حين التنسيق مع اللجنة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية.

ووجه، مقرر اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، المقدم إبراهيم الرملي، خطابًا إلى رئيس مصلحة الطيران المدني ومدير عام مطار بنينا الدولي، بشأن التعليمات التي أصدرها الناظوري بالخصوص.

أتى ذلك، في حين أعلنت عدد من شركات الطيران الليبية، عند عزمها استئناف تسيير الرحلات الجوية الداخلية بين العاصمة طرابلس وبنغازي.

وكانت الخطوط الجوية الأفريقية، قد أعلنت هذا الأسبوع عن تسيير رحلة جوية من مطار معيتيقة إلى مطار بنينا، وذلك خلال يوم غد الجمعة.

كما أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية، عن نيتها في استئناف الرحلات الجوية بين طرابلس وبنغازي.

من جانبه، فند مدير مطار بنينا الدولي، عبدالله الشافعي، الأنباء حول استئناف الرحلات من وإلى المطار، مشيرًا إلى أن كل ذلك لا أساس له من الصحة.

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