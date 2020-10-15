المحجوب: الجيش ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار وفق مبادرة القاهرة ومخرجات برلين

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، خالد المحجوب، أن الجيش ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار وفق مبادرة القاهرة ومخرجات برلين، مؤكدا أن الجيش مؤسسة منضبطة ولايمكن أن تقوم بأي خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المحجوب في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن الجيش ينفي اداعاءات أبواق المليشيات ومن يدور في فلكها بشأن خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار، نافيا قيام الجيش بإطلاق أي صواريخ مدفعية أو غيرها، مؤكدا أن ما تبثه المليشيات بين الحين والآخر من أخبار كاذبة وادعاءات لاصحة لها.

ونفي المحجوب ادعاءات وزير الدفاع بحكومة الوفاق غير المعتمدة، صلاح النمروش، بشأن قيام الجيش بمهاجمة مناطق خارج تمركزات قواته الحالية.

وأكد المحجوب أن كل هذه الادعاءات جاءت نتيجة إدراك الميليشيات قرب إنتهاء وجودها في البلاد، مشيرا إلى أن المليشيات عاثت فسادا في ليبيا وأصبحت عائقا حقيقيا يحول دون أمن واستقرار البلاد.

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