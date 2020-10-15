«العليا لمكافحة كورونا» بالحكومة الموقتة تقرر استمرار إغلاق المطارات

أصدر رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالحكومة الموقتة الفريق عبدالرازق الناظوري، تعليمات لرئيس مصلحة الطيران المدني ومدير عام مطار بنينا الدولي، باستمرار إغلاق المطارات وعدم فتحها قبل التنسيق مع اللجنة الاستشارية الطبية.

ويتزامن ذلك مع إعلان فتح مطار بنينا الدولي أمام حركة الطيران، لتأتي تعليمات رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا باستمرار إقفال المطارات، وبضرورة التنسيق المسبق مع اللجنة الاستشارية الطبية باللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، ليتم اتخاذ كافة التدابير الوقائية، التي تضمن سلامة المواطنين.

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